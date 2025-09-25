Рейтинг@Mail.ru
19:19 25.09.2025 (обновлено: 19:28 25.09.2025)
Эрдоган надеется вместе с Трампом преодолеть трудности в регионе
в мире
украина
турция
вашингтон (штат)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в четверг заявил, что рассчитывает вместе с ним преодолеть "трудности в регионе". Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации. "Я также верю, что вместе с Трампом мы преодолеем трудности в регионе", - сказал турецкий лидер на встрече, не уточнив, идет ли речь об украинском кризисе или ситуации на Ближнем Востоке.
в мире, украина, турция, вашингтон (штат), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
Трамп просит Турцию прекратить закупки российской нефти
В миреУкраинаТурцияВашингтон (штат)Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
