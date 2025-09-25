https://ria.ru/20250925/erdogan-2044403615.html
Эрдоган надеется вместе с Трампом преодолеть трудности в регионе
Эрдоган надеется вместе с Трампом преодолеть трудности в регионе - РИА Новости, 25.09.2025
Эрдоган надеется вместе с Трампом преодолеть трудности в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в четверг заявил, что рассчитывает вместе с ним... РИА Новости, 25.09.2025
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в четверг заявил, что рассчитывает вместе с ним преодолеть "трудности в регионе". Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации. "Я также верю, что вместе с Трампом мы преодолеем трудности в регионе", - сказал турецкий лидер на встрече, не уточнив, идет ли речь об украинском кризисе или ситуации на Ближнем Востоке.
