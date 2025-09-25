Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган может повлиять на прекращение конфликта на Украине, заявил Трамп
19:12 25.09.2025 (обновлено: 19:16 25.09.2025)
Эрдоган может повлиять на прекращение конфликта на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
украина
сша
анкара (провинция)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине. "Я думаю, он (Эрдоган - ред.) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о позиции Анкары в конфликте на Украине.
украина
сша
анкара (провинция)
в мире, украина, сша, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, США, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп: Эрдоган может оказать большое влияние на прекращение конфликта на Украине

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине.
"Я думаю, он (Эрдоган - ред.) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о позиции Анкары в конфликте на Украине.
"Раскрыл блеф Зеленского". В Европе испугались последствий заявления Трампа
В миреУкраинаСШААнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
