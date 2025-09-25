https://ria.ru/20250925/erdogan-2044400962.html
Эрдоган может повлиять на прекращение конфликта на Украине, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине. "Я думаю, он (Эрдоган - ред.) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о позиции Анкары в конфликте на Украине.
