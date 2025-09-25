Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 25.09.2025 (обновлено: 19:18 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/erdogan-2044391211.html
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом - РИА Новости, 25.09.2025
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белым дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ожидается, что лидеры обсудят в том числе... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:35:00+03:00
2025-09-25T19:18:00+03:00
в мире
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
турция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044402222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_908565616fcff321ffb1017e61cda04c.jpg
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белым дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ожидается, что лидеры обсудят в том числе урегулирование конфликта на Украине.Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации.Турецкий телеканал CNN Türk в прямом эфире показал прибытие автомобиля Эрдогана к Белому дому. Трамп лично встретил турецкого лидера у ворот. После крепкого рукопожатия для фотокамер лидеры направились внутрь.Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044332059.html
https://ria.ru/20250925/erdogan-2044278887.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Эрдогана в Белый дом для переговоров с Трампом
Прибытие Эрдогана в Белый дом для переговоров с Трампом
2025-09-25T18:35
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044402222_391:0:1831:1080_1920x0_80_0_0_4efbd8fd0032efb7d2f8facb8c99af93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, турция, сша
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Турция, США
Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом

Эрдоган прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом – трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белым дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ожидается, что лидеры обсудят в том числе урегулирование конфликта на Украине.
Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
Вчера, 16:29
Турецкий телеканал CNN Türk в прямом эфире показал прибытие автомобиля Эрдогана к Белому дому. Трамп лично встретил турецкого лидера у ворот. После крепкого рукопожатия для фотокамер лидеры направились внутрь.
Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Эрдоган надеется убедить Трампа отменить санкции против Турции, пишут СМИ
Вчера, 13:43
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампТурцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала