https://ria.ru/20250925/erdogan-2044391211.html

Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом

Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом - РИА Новости, 25.09.2025

Эрдоган прибыл на переговоры с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белым дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ожидается, что лидеры обсудят в том числе... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:35:00+03:00

2025-09-25T18:35:00+03:00

2025-09-25T19:18:00+03:00

в мире

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

турция

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044402222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_908565616fcff321ffb1017e61cda04c.jpg

АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белым дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, ожидается, что лидеры обсудят в том числе урегулирование конфликта на Украине.Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации.Турецкий телеканал CNN Türk в прямом эфире показал прибытие автомобиля Эрдогана к Белому дому. Трамп лично встретил турецкого лидера у ворот. После крепкого рукопожатия для фотокамер лидеры направились внутрь.Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

https://ria.ru/20250925/tramp-2044332059.html

https://ria.ru/20250925/erdogan-2044278887.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Эрдогана в Белый дом для переговоров с Трампом Прибытие Эрдогана в Белый дом для переговоров с Трампом 2025-09-25T18:35 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, турция, сша