Эрдоган надеется убедить Трампа отменить санкции против Турции, пишут СМИ
Reuters: Эрдоган надеется на личные связи с Трампом для снятия санкций
© AP Photo / Pool Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает использовать свои теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом для отмены американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и реализации поставок истребителей F-35, сообщило агентство Рейтер в четверг.
Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в повестке встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине, однако конкретных инициатив пока не раскрыто.
Эрдоган пошутил над Макроном в США
Вчера, 10:07
"Президент США Дональд Трамп примет президента Тайипа Эрдогана в Белом доме, где турецкий лидер намерен опереться на самые теплые двусторонние отношения за последние годы, чтобы убедить Вашингтон отменить санкции и разрешить закупку истребителей F-35. Первый визит Эрдогана в Белый дом за последние шесть лет проходит на фоне стремления Анкары воспользоваться готовностью американской администрации заключать сделки в обмен на крупные поставки оружия и торговые соглашения", - отмечает агентство.
По информации агентства, администрация экс-президента США Джо Байдена держала Турцию на дистанции отчасти из-за её тесных связей с Россией, что вызывало озабоченность США.
Тем не менее, интересы двух стран совпали в Сирии, где Анкара и Вашингтон "решительно поддерживают" центральное правительство.
Одновременно остаются разногласия по поводу действий союзника США Израиля в Газе, которые Анкара называет "геноцидом". Это остается потенциально чувствительным моментом в переговорах, которые ожидаются дружественными и деловыми. В выступлении на Генеральной ассамблее ООН во вторник Эрдоган, находящийся у власти уже 22 года, заявил, что "любой, кто не выступает против варварства в Газе, несет ответственность за это злодеяние".
"Государственный секретарь США Марко Рубио позже отметил в эфире Fox News, что мировые лидеры, включая Эрдогана, могут "говорить, что хотят, но в итоге, когда им нужно что-то добиться, они приходят в Белый дом",- подчеркивает Рейтер.
Специальная вода для Эрдогана на Генассамблее ООН привлекла внимание СМИ
24 сентября, 22:29