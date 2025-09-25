https://ria.ru/20250925/erdogan-2044278887.html

Эрдоган надеется убедить Трампа отменить санкции против Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает использовать свои теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом для отмены американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и реализации поставок истребителей F-35, сообщило агентство Рейтер в четверг. Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в повестке встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине, однако конкретных инициатив пока не раскрыто. "Президент США Дональд Трамп примет президента Тайипа Эрдогана в Белом доме, где турецкий лидер намерен опереться на самые теплые двусторонние отношения за последние годы, чтобы убедить Вашингтон отменить санкции и разрешить закупку истребителей F-35. Первый визит Эрдогана в Белый дом за последние шесть лет проходит на фоне стремления Анкары воспользоваться готовностью американской администрации заключать сделки в обмен на крупные поставки оружия и торговые соглашения", - отмечает агентство. По информации агентства, администрация экс-президента США Джо Байдена держала Турцию на дистанции отчасти из-за её тесных связей с Россией, что вызывало озабоченность США. Тем не менее, интересы двух стран совпали в Сирии, где Анкара и Вашингтон "решительно поддерживают" центральное правительство. Одновременно остаются разногласия по поводу действий союзника США Израиля в Газе, которые Анкара называет "геноцидом". Это остается потенциально чувствительным моментом в переговорах, которые ожидаются дружественными и деловыми. В выступлении на Генеральной ассамблее ООН во вторник Эрдоган, находящийся у власти уже 22 года, заявил, что "любой, кто не выступает против варварства в Газе, несет ответственность за это злодеяние". "Государственный секретарь США Марко Рубио позже отметил в эфире Fox News, что мировые лидеры, включая Эрдогана, могут "говорить, что хотят, но в итоге, когда им нужно что-то добиться, они приходят в Белый дом",- подчеркивает Рейтер.

