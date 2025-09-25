Эрдоган пошутил над Макроном в США
Эрдоган пошутил над Макроном во время встречи в штаб-квартире ООН
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над главой Франции Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет журналист Рагип Сойлу в соцсети X.
Во время приветствия лидеры спросили друг друга, как дела. Глава Пятой республики ответил: "Я доволен". На что его турецкий коллега сделал колкое замечание: "Значит бывают времена, когда у него все хорошо".
"Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо", — говорится в публикации.
Так же в Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона из-за кортежа главы Белого дома. Чтобы разрешить ситуацию, французскому президенту пришлось звонить своему американскому коллеге.
Это не первая шутка Эрдогана на переговорах с Макроном. Ранее турецкий лидер в шутку предложил коллеге включить Францию в Организацию тюркских государств (ОТГ).
