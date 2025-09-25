Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган пошутил над Макроном в США - РИА Новости, 25.09.2025
10:07 25.09.2025 (обновлено: 11:58 25.09.2025)
Эрдоган пошутил над Макроном в США
в мире
турция
франция
эммануэль макрон
реджеп тайип эрдоган
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над главой Франции Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет журналист Рагип Сойлу в соцсети X.Во время приветствия лидеры спросили друг друга, как дела. Глава Пятой республики ответил: "Я доволен". На что его турецкий коллега сделал колкое замечание: "Значит бывают времена, когда у него все хорошо"."Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо", — говорится в публикации.Так же в Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона из-за кортежа главы Белого дома. Чтобы разрешить ситуацию, французскому президенту пришлось звонить своему американскому коллеге.Это не первая шутка Эрдогана на переговорах с Макроном. Ранее турецкий лидер в шутку предложил коллеге включить Францию в Организацию тюркских государств (ОТГ).
в мире, турция, франция, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Франция, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп сделал громкое заявление о ЧП в штаб-квартире ООН
Вчера, 10:32
Специальная вода для Эрдогана на Генассамблее ООН привлекла внимание СМИ
24 сентября, 22:29
 
