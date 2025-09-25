В Европарламенте раскрыли скандал с фон дер Ляйен и Макроном
Евродепутат Гал: разгорается скандал с пропавшими СМС фон дер Ляйен Макрону
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПрезидент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разгорается новый скандал, сообщила в соцсети Х депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.
На Западе раскрыли абсурдную деталь политики ЕС против России
24 сентября, 19:02
Евродепутат отметила, что этот случай снова показывает отсутствие прозрачности в Еврокомиссии, и призвала обеспечить реальную прозрачность в институтах ЕС, а не допускать секретные переговоры и исчезающие сообщения.
В августе 2025 года газета New York Times сообщила, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
Ранее, в мае 2025 года, суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ЕК допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году New York Times писала, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках СМС-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт". Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, но Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не нужна энергетическая автономия
21 сентября, 11:31