В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки - РИА Новости, 25.09.2025
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки
Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:48:00+03:00
2025-09-25T12:48:00+03:00
2025-09-25T12:48:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербентский район
общественная наблюдательная комиссия
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения незаконной свалки в Дербентском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что силовики провели обыски в минприроды республики. "Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, связанных с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки близ села Дюзлер Дербентского района. Отметим, что данная свалка функционирует более 25 лет", – рассказали в ведомстве. Отмечается, что министерство продолжает работать в штатном режиме.
республика дагестан
дербентский район
