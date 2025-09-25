Рейтинг@Mail.ru
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки - РИА Новости, 25.09.2025
12:48 25.09.2025
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки - РИА Новости, 25.09.2025
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки
Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения... РИА Новости, 25.09.2025
происшествия
республика дагестан
дербентский район
общественная наблюдательная комиссия
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения незаконной свалки в Дербентском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что силовики провели обыски в минприроды республики. "Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, связанных с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки близ села Дюзлер Дербентского района. Отметим, что данная свалка функционирует более 25 лет", – рассказали в ведомстве. Отмечается, что министерство продолжает работать в штатном режиме.
республика дагестан
дербентский район
происшествия, республика дагестан, дербентский район, общественная наблюдательная комиссия
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район, Общественная наблюдательная комиссия
В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки

В минприроды Дагестана прошли обыски из-за свалки в Дербентском районе

МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения незаконной свалки в Дербентском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что силовики провели обыски в минприроды республики.
"Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, связанных с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки близ села Дюзлер Дербентского района. Отметим, что данная свалка функционирует более 25 лет", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что министерство продолжает работать в штатном режиме.
В Дагестане спасатели доставили еду застрявшим в горах пастухам
23 сентября, 16:34
В Дагестане спасатели доставили еду застрявшим в горах пастухам
23 сентября, 16:34
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентский районОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
