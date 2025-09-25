https://ria.ru/20250925/dagestan-2044268410.html

В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки

В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки - РИА Новости, 25.09.2025

В минприроды Дагестана прошли обыски после обнаружения незаконной свалки

Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:48:00+03:00

2025-09-25T12:48:00+03:00

2025-09-25T12:48:00+03:00

происшествия

республика дагестан

дербентский район

общественная наблюдательная комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Следственные мероприятия в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана проводились в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения незаконной свалки в Дербентском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что силовики провели обыски в минприроды республики. "Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, связанных с уголовным делом, возбужденным по факту обнаружения незаконной свалки близ села Дюзлер Дербентского района. Отметим, что данная свалка функционирует более 25 лет", – рассказали в ведомстве. Отмечается, что министерство продолжает работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20250923/dagestan-2043788432.html

республика дагестан

дербентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, дербентский район, общественная наблюдательная комиссия