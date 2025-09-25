https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html

Итоги Мировой атомной недели определят судьбу человечества, заявил Кириенко

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Договоренности о партнерстве стран, развивающих атомную энергетику, которые будут достигнуты в Москве на глобальном международном форуме "Мировая атомная неделя", определят судьбу человечества на ближайший век, считает первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. Россия и "Росатом" всегда были максимально открыты для сотрудничества с другими странами в сфере мирного атома, именно так, а не путем ограничений должны развиваться современные технологии для развития, безопасности и благополучия в мире, подчеркнул Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ. "Современные атомные станции работают примерно сто лет. Это означает, что договоренности и партнерство, которые будут достигнуты на этой всемирной атомной неделе, будут определять судьбу нашей планеты на ближайшие сто лет", - подчеркнул он.

