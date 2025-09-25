https://ria.ru/20250925/afrika-2044423496.html

Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН

Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН - РИА Новости, 25.09.2025

Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН

Президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал предоставить странам Африканского континента постоянное место в... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T20:40:00+03:00

2025-09-25T20:40:00+03:00

2025-09-25T20:40:00+03:00

в мире

африка

сомали

оон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_75ba2ffb20bbfa662d59817de0601c33.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал предоставить странам Африканского континента постоянное место в Совбезе ООН. "Крайне важно устранить явную несправедливость в нашей многосторонней системе. Африка, континент, насчитывающий 54 суверенных государства, остается единственным континентом, не имеющим постоянных мест в Совете Безопасности ООН. Это недопустимо", - сказал сомалийский президент. "Некоторые из наиболее острых вопросов, стоящих в повестке дня Совета, напрямую касаются Африки, однако Африка не имеет постоянного представительства за столом переговоров. Исключение Африки из числа постоянных членов несправедливо, устарело и более не может быть оправдано. Подлинная многосторонность и глобальная легитимность требуют полного включения Африки в структуры принятия решений Организации Объединенных Наций", - отметил он. Сомали в настоящее время занимает одно из непостоянных мест в СБ ООН.

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

африка

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, сомали, оон, совет безопасности оон