Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН
Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН
Президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал предоставить странам Африканского континента постоянное место в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:40:00+03:00
2025-09-25T20:40:00+03:00
2025-09-25T20:40:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал предоставить странам Африканского континента постоянное место в Совбезе ООН. "Крайне важно устранить явную несправедливость в нашей многосторонней системе. Африка, континент, насчитывающий 54 суверенных государства, остается единственным континентом, не имеющим постоянных мест в Совете Безопасности ООН. Это недопустимо", - сказал сомалийский президент. "Некоторые из наиболее острых вопросов, стоящих в повестке дня Совета, напрямую касаются Африки, однако Африка не имеет постоянного представительства за столом переговоров. Исключение Африки из числа постоянных членов несправедливо, устарело и более не может быть оправдано. Подлинная многосторонность и глобальная легитимность требуют полного включения Африки в структуры принятия решений Организации Объединенных Наций", - отметил он. Сомали в настоящее время занимает одно из непостоянных мест в СБ ООН.
африка
сомали
Президент Сомали призвал предоставить Африке постоянное место в Совбезе ООН
Президент Сомали Мохамуд призвал предоставить Африке постоянное место в СБ ООН