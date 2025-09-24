Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043880215.html
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:52:00+03:00
2025-09-24T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине. "Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне", - сказал Зеленский. Зеленский также высказал мнение, что Китай якобы не хочет, чтобы конфликт на Украине был завершен. Зеленский в сентябре в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве. Выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, он стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043877370.html
китай
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, си цзиньпин, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине

Зеленский считает, что Трамп может изменить позицию Си Цзиньпина по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине.
"Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне", - сказал Зеленский.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
01:28
Зеленский также высказал мнение, что Китай якобы не хочет, чтобы конфликт на Украине был завершен.
Зеленский в сентябре в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве. Выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, он стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский возомнил себя президентом США
01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСи ЦзиньпинГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала