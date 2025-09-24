https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043880215.html

Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине

Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине

Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к... РИА Новости, 24.09.2025

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине. "Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне", - сказал Зеленский. Зеленский также высказал мнение, что Китай якобы не хочет, чтобы конфликт на Украине был завершен. Зеленский в сентябре в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве. Выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, он стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.

