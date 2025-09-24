https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043880215.html
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:52:00+03:00
2025-09-24T01:52:00+03:00
2025-09-24T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что президент США Дональд Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине. "Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне", - сказал Зеленский. Зеленский также высказал мнение, что Китай якобы не хочет, чтобы конфликт на Украине был завершен. Зеленский в сентябре в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве. Выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, он стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043877370.html
китай
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, си цзиньпин, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
Зеленский считает, что Трамп может изменить позицию Си Цзиньпина по Украине