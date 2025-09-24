Заварин: продажа моторного топлива детям на Вологодчине будет ограничена

https://ria.ru/20250924/zavarin-2044008964.html

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажи моторного топлива лицам, не достигшим 18-летнего возраста, в Вологодской области имеет прежде всего предупредительный характер, сообщил председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин. На 53-й сессии регионального парламента депутаты приняли областной закон, ограничивающий розничную продажу моторного топлива лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Законопроект был разработан по инициативе губернатора области Георгия Филимонова и направлен на повышение безопасности дорожного движения. Внимание к проблеме обусловлено резким ростом аварийности с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Согласно данным Госавтоинспекции, за последние пять лет количество таких ДТП на территории Вологодчины увеличилось в восемь раз, а число раненых — в 8,5 раза. Основной причиной негативной динамики стала популярность легких мотоциклов (питбайков), которые подростки нередко используют для передвижения по дорогам общего пользования, в том числе за пределами населенных пунктов, ставя под угрозу собственную жизнь и рискуя здоровьем других участников движения. Новый закон призван минимизировать подобные риски. Он устанавливает, что продажа бензина и другого топлива несовершеннолетним для заправки транспортных средств не допускается. Исключение сделано для подростков, достигших 16 лет и имеющих право на управление транспортным средством — они смогут заправлять свои мотоциклы. Для реализации этих норм закон наделяет продавцов правом требовать у покупателя документ, удостоверяющий возраст, а при его отсутствии — обязанностью отказать в продаже топлива. "Безопасность детей — наш абсолютный приоритет. Тревожная статистика последних лет показала, что необходимы дополнительные меры для предотвращения трагедий на дорогах. Данный закон, инициированный губернатором, носит прежде всего защитный, предупредительный характер. Он позволит ограничить доступ несовершеннолетних к заправке мототранспорта. Это важный шаг в работе по сохранению жизни и здоровья наших детей", — приводит пресс-служба регпарламента слова Заварина.

