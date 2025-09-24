Захарова ответила на критику Трампа в адрес Евросоюза
Захарова: США формировали идеологию и элиту ЕС после Второй мировой войны
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, напомнила, что именно США формировали идеологию и элиту ЕС.
Накануне Трамп с трибуны Генассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, по его словам, ЕС "катится в ад".
"Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского Союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоти от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что именно Вашингтон после Второй мировой войны формировал сначала западноевропейские элиты, а потом элиты всего Евросоюза, в то время, как СССР занимался восстановлением своей территории и Восточной Европы.
"Это их (американцев - ред.) рук дело, это их ставленники. Кто такая (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен? На кого она равнялась? Она что, разве равняется на свою родину Германию, на интересы немецкого народа? Нет. Она является плоть от плоти встроенной в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды", - отметила Захарова.