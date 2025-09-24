Рейтинг@Mail.ru
Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ - РИА Новости, 24.09.2025
12:22 24.09.2025
Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ
Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ
ростовская область
юрий слюсарь
совет федерации рф
политика
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Представитель исполнительной власти Ростовской области Андрей Яцкин после региональных выборов вновь избран на пост первого вице-спикера Совета Федерации. За это решение сенаторы проголосовали в среду на первом пленарном заседании палаты в рамках осенней сессии. Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года.
ростовская область, юрий слюсарь , совет федерации рф, политика
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Совет Федерации РФ, Политика
Андрей Яцкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Представитель исполнительной власти Ростовской области Андрей Яцкин после региональных выборов вновь избран на пост первого вице-спикера Совета Федерации.
За это решение сенаторы проголосовали в среду на первом пленарном заседании палаты в рамках осенней сессии.
Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года.
Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
Ростовская областьЮрий СлюсарьСовет Федерации РФПолитика
 
 
