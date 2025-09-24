https://ria.ru/20250924/yatskin-2043978596.html

Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ

Представитель исполнительной власти Ростовской области Андрей Яцкин после региональных выборов вновь избран на пост первого вице-спикера Совета Федерации. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:22:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

совет федерации рф

политика

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Представитель исполнительной власти Ростовской области Андрей Яцкин после региональных выборов вновь избран на пост первого вице-спикера Совета Федерации. За это решение сенаторы проголосовали в среду на первом пленарном заседании палаты в рамках осенней сессии. Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года.

ростовская область

ростовская область, юрий слюсарь , совет федерации рф, политика