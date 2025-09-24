https://ria.ru/20250924/vsu--2043996619.html

ВСУ потеряли до 315 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 315 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ потеряли до 315 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. По данным МО, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области, Новогригоровка, Полтавка и Успеновка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

2025

Новости

