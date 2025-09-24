https://ria.ru/20250924/vstrecha-2044013310.html

Путин встретился с главой Запорожской области

Путин встретился с главой Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025

Путин встретился с главой Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. Главное — в материале РИА... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:14:00+03:00

2025-09-24T14:14:00+03:00

2025-09-24T14:54:00+03:00

политика

запорожская область

владимир путин

евгений балицкий

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044019827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35bf45212ba766c923d2b1b183a42ae9.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. Главное — в материале РИА Новости.Социальная сфера"Противник своими действиями, не имея побед на фронте, сегодня бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи. К сожалению, безвозвратные есть потери"."Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются. Говорит о том, что мы на правильном пути, что все инициативы, задачи, которые вы нам ставите, задачи правительства выполняются".Развитие инфраструктуры "По остаточному принципу работали"."Это будет хорошая современная трасса".Поддержка участников СВО"Центр работает, все нормативные документы приняты, которые необходимы для того, чтобы в Запорожской области ни один человек, участвующий в СВО, не почувствовал себя брошенным".

https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043742766.html

запорожская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким. 2025-09-24T14:14 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий, леонид пасечник, луганская народная республика, россия