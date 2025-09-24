Путин встретился с главой Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. Главное — в материале РИА Новости.
Социальная сфера
- Губернатор рассказал о строительстве больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале 2026-го. Путин похвалил новое медучреждение.
- По словам Балицкого, в регионе серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории. При этом работает программа "Земский доктор", по ней приехали более ста человек:
«
"Противник своими действиями, не имея побед на фронте, сегодня бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи. К сожалению, безвозвратные есть потери".
- В Запорожской области проживают 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию, средняя составляет 21 тысячу рублей.
- Часть жителей региона ранее сбежали на Украину и бросили стариков, пять тысяч таких пенсионеров нуждаются в дополнительной помощи.
- К 1 сентября ввели две школы и два больших детских сада. В учебных заведениях стало на пять тысяч детей больше, чем два года назад:
«
"Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются. Говорит о том, что мы на правильном пути, что все инициативы, задачи, которые вы нам ставите, задачи правительства выполняются".
Развитие инфраструктуры
- Балицкий доложил, что в Запорожской области построили больше тысячи километров дорог, такого не было при Украине:
«
"По остаточному принципу работали".
- Власти региона рассчитывают на строительство трассы "Таврида" вокруг Азовского моря, она обеспечит сообщение с Крымом:
«
"Это будет хорошая современная трасса".
- Развивается проект "Пять морей и озеро Байкал", который будет одним из драйверов Запорожской области, уточнил Балицкий.
Поддержка участников СВО
- Глава региона отметил, что в этом вопросе делается многое. Открыт региональный центр помощи военным и членам их семей:
«
"Центр работает, все нормативные документы приняты, которые необходимы для того, чтобы в Запорожской области ни один человек, участвующий в СВО, не почувствовал себя брошенным".
Владимир Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник он провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР
23 сентября, 13:50