Путин встретился с главой Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
14:14 24.09.2025 (обновлено: 14:54 24.09.2025)
Путин встретился с главой Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. Главное — в материале РИА Новости.Социальная сфера"Противник своими действиями, не имея побед на фронте, сегодня бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи. К сожалению, безвозвратные есть потери"."Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются. Говорит о том, что мы на правильном пути, что все инициативы, задачи, которые вы нам ставите, задачи правительства выполняются".Развитие инфраструктуры "По остаточному принципу работали"."Это будет хорошая современная трасса".Поддержка участников СВО&quot;Центр работает, все нормативные документы приняты, которые необходимы для того, чтобы в Запорожской области ни один человек, участвующий в СВО, не почувствовал себя брошенным&quot;.
Путин встретился с главой Запорожской области

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. Главное — в материале РИА Новости.

Социальная сфера

  • Губернатор рассказал о строительстве больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале 2026-го. Путин похвалил новое медучреждение.
  • По словам Балицкого, в регионе серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории. При этом работает программа "Земский доктор", по ней приехали более ста человек:
«
"Противник своими действиями, не имея побед на фронте, сегодня бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи. К сожалению, безвозвратные есть потери".
Евгений Балицкий на ПМЭФ-2025
Евгений Балицкий
Глава Запорожской области
  • В Запорожской области проживают 207 тысяч пенсионеров, все получают пенсию, средняя составляет 21 тысячу рублей.
  • Часть жителей региона ранее сбежали на Украину и бросили стариков, пять тысяч таких пенсионеров нуждаются в дополнительной помощи.
  • К 1 сентября ввели две школы и два больших детских сада. В учебных заведениях стало на пять тысяч детей больше, чем два года назад:
«
"Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются. Говорит о том, что мы на правильном пути, что все инициативы, задачи, которые вы нам ставите, задачи правительства выполняются".
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025
Евгений Балицкий
Глава Запорожской области

Развитие инфраструктуры

  • Балицкий доложил, что в Запорожской области построили больше тысячи километров дорог, такого не было при Украине:
«
"По остаточному принципу работали".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Власти региона рассчитывают на строительство трассы "Таврида" вокруг Азовского моря, она обеспечит сообщение с Крымом:
«
"Это будет хорошая современная трасса".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Развивается проект "Пять морей и озеро Байкал", который будет одним из драйверов Запорожской области, уточнил Балицкий.

Поддержка участников СВО

  • Глава региона отметил, что в этом вопросе делается многое. Открыт региональный центр помощи военным и членам их семей:
«

"Центр работает, все нормативные документы приняты, которые необходимы для того, чтобы в Запорожской области ни один человек, участвующий в СВО, не почувствовал себя брошенным".

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025
Евгений Балицкий
Глава Запорожской области

Владимир Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник он провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

