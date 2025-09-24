https://ria.ru/20250924/tseny-2044128723.html

Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,62%

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 15 по 22 сентября выросла на 0,62%, или на 39 копеек - до 63,28 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,45%, или на 32 копейки - до 72,2 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,45%, или на 28 копеек - до 62,89 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,21%, или на 15 копеек, до 71,88 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,7% - до 60,05 рубля за литр, Аи-95 - на 0,57%, до 65,44 рубля, Аи-98 - на 0,15%, до 85,33 рубля. Общая инфляция в стране с 16 по 22 сентября составила 0,08%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 82 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Тульской (+2,6%) и Кировской (+2,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2% и 0,6% соответственно. В августе биржевая цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. Параллельно с этим ряд регионов РФ пожаловались на перебои с поставками топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя ситуацию на топливном рынке, заявил, что российский рынок будет полностью обеспечен необходимыми объемами топлива, для этого власти готовы принять любые меры - в том числе дополнительные ограничения на экспорт. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости во вторник источник в отрасли. Запрет на вывоз бензина за рубеж до конца сентября распространяется на всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

