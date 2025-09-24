https://ria.ru/20250924/trevoga-2043897972.html
В Дагестане объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 2.50 (совпадает с мск - ред.). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении ведомства.
