В Дагестане объявили беспилотную опасность

2025-09-24T06:18:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 2.50 (совпадает с мск - ред.). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении ведомства.

