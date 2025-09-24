Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне
22:20 24.09.2025 (обновлено: 22:28 24.09.2025)
Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг. РИА Новости, 24.09.2025
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.Встреча Трампа и Эрдогана планируется 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник заявлял РИА Новости, что тема украинского урегулирования будет в повестке встречи, но информации о конкретных инициативах нет."Наши переговоры (с лидерами на полях Генассамблеи ООН – ред.) прошли хорошо. Отсюда мы отправимся в Вашингтон. Завтра у нас будет обстоятельная встреча с Трампом", - приводит слова Эрдогана гостелеканал TRT Haber.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.
Встреча Трампа и Эрдогана планируется 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник заявлял РИА Новости, что тема украинского урегулирования будет в повестке встречи, но информации о конкретных инициативах нет.
"Наши переговоры (с лидерами на полях Генассамблеи ООН – ред.) прошли хорошо. Отсюда мы отправимся в Вашингтон. Завтра у нас будет обстоятельная встреча с Трампом", - приводит слова Эрдогана гостелеканал TRT Haber.
Эрдоган попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
