Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне
2025-09-24T22:20:00+03:00
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.Встреча Трампа и Эрдогана планируется 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник заявлял РИА Новости, что тема украинского урегулирования будет в повестке встречи, но информации о конкретных инициативах нет."Наши переговоры (с лидерами на полях Генассамблеи ООН – ред.) прошли хорошо. Отсюда мы отправимся в Вашингтон. Завтра у нас будет обстоятельная встреча с Трампом", - приводит слова Эрдогана гостелеканал TRT Haber.
