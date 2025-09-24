https://ria.ru/20250924/tramp-2044152266.html

Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне

Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 24.09.2025

Эрдоган рассчитывает на обстоятельную встречу с Трампом в Вашингтоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:20:00+03:00

2025-09-24T22:20:00+03:00

2025-09-24T22:28:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

турция

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg

АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "обстоятельную встречу" с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.Встреча Трампа и Эрдогана планируется 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник заявлял РИА Новости, что тема украинского урегулирования будет в повестке встречи, но информации о конкретных инициативах нет."Наши переговоры (с лидерами на полях Генассамблеи ООН – ред.) прошли хорошо. Отсюда мы отправимся в Вашингтон. Завтра у нас будет обстоятельная встреча с Трампом", - приводит слова Эрдогана гостелеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20250924/erdogan-2044066402.html

вашингтон (штат)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон