В Белом доме отреагировали на установку в Вашингтоне статуи Трампа

В Белом доме отреагировали на установку в Вашингтоне статуи Трампа

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Либералы могут растрачивать свои деньги как угодно, заявили в Белом доме газете Time, комментируя установку в Вашингтоне статуи президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее газета Washington Post сообщила, что неизвестные установили скульптуру, на которой президент США Дональд Трамп и осужденный финансист Джеффри Эпштейн улыбаются и держатся за руки, напротив здания Капитолия. "Либералы могут тратить свои деньги как им заблагорассудится, но то, что Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом, не является новостью, потому что Дональд Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба за то, что тот был извращенцем", - приводит заявление Белого дома Time. Также газета сообщает, что в администрации американского лидера обвинили демократическую оппозицию и СМИ в бездействии относительно преступлений Эпштейна. "Демократы, СМИ и организация, которая потратила свои средства на эту статую, знали об Эпштейне и его жертвах в течение многих лет и ничего не сделали, чтобы им помочь, в то время как президент Трамп призывал к гласности и сейчас выполняет свое обещание, предоставляя тысячи страниц документов", - заявили в Белом доме. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

