Рейтинг@Mail.ru
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины - РИА Новости, 24.09.2025
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины
Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп по вопросу Украины сейчас слушает своего спецпосланника Кита Келлога, именно он рассказывает американскому лидеру... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:08:00+03:00
2025-09-24T17:08:00+03:00
украина
россия
сша
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп по вопросу Украины сейчас слушает своего спецпосланника Кита Келлога, именно он рассказывает американскому лидеру фантазии, продлевая мучения украинцев, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Трамп часто придерживается мнения последнего, кто с ним в зале. Вчера в ООН выступал генерал Келлог. Келлог - сторонник жесткой линии. На мой взгляд, он рассказывает Трампу все эти фантазии и лишь продлевает мучения украинцев. Поэтому я подумал, что вчера был плохой день", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во вторник Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сказал, что был удивлен этим заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что Россия, по его мнению, ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044056641.html
https://ria.ru/20250924/tramp-2043984559.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, колумбийский университет, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Колумбийский университет, В мире
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины

Профессор Сакс: Трамп по вопросу Украины слушает спецпосланника Кита Келлога

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп по вопросу Украины сейчас слушает своего спецпосланника Кита Келлога, именно он рассказывает американскому лидеру фантазии, продлевая мучения украинцев, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Трамп часто придерживается мнения последнего, кто с ним в зале. Вчера в ООН выступал генерал Келлог. Келлог - сторонник жесткой линии. На мой взгляд, он рассказывает Трампу все эти фантазии и лишь продлевает мучения украинцев. Поэтому я подумал, что вчера был плохой день", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Призыв к самоубийству". СМИ раскрыли последствия слов Трампа об Украине
Вчера, 15:55
Во вторник Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сказал, что был удивлен этим заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что Россия, по его мнению, ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным
Вчера, 12:30
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампКит КеллогВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООНКолумбийский университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала