В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы СВО и ситуацию в экономике. Главное — в материале РИА Новости.
О резких высказываниях Трампа
- Представитель Кремля прокомментировал недавнее негативное заявление главы Белого дома в адрес Москвы.
«
"Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает".
- Американский лидер проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, но сейчас в его риторике доминирует позиция, которую он услышал от Владимира Зеленского.
- Телефонный звонок президентов России и США пока не планируется, но может быть организован в любое время.
- Лидеры в целом общаются на "ты", они давно знакомы. Их отношения позволяют обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы, касающиеся позиций двух стран.
- Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между Россией и США было бы неверно.
О ситуации в зоне СВО
- Москва продолжает спецоперацию, чтобы обеспечивать свои интересы, это делается для настоящего и будущего страны, нет никакой альтернативы:
«
"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших".
- Поток добровольцев позволяет Вооруженным силам России комплектовать подразделения, войска продолжают успешно наступать.
«
"Динамика (на фронте. — Прим. ред.) показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже".
- Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки — пиар-акция, обреченная на провал:
«
"Почему бы не приехать (в Москву. — Прим. ред.), если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь".
- Москва открыта для процесса урегулирования, Дональд Трамп не может этого не видеть.
- Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено.
О ДСНВ
- Владимир Путин, предлагая инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях, протягивает руку:
«
"Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон".
- Президент хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности.
Об экономике
- Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме:
«
"Экономика во многом перестроилась под нужды специальной военной операции".
- Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
- Москва успешно перенаправляет потоки энергоресурсов на другие рынки.
- Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, решения США по пошлинам аукнутся через несколько лет.
О прямой линии
- Мероприятие с участием президента пройдет ближе к концу декабря.
- Формат прямой линии не устарел, он востребован у россиян, Путин внимательно изучает их обращения:
«
"Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом".
