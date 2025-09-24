Рейтинг@Mail.ru
В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США
10:18 24.09.2025 (обновлено: 12:45 24.09.2025)
В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы СВО и ситуацию в экономике.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы СВО и ситуацию в экономике. Главное — в материале РИА Новости.О резких высказываниях Трампа"Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает".О ситуации в зоне СВО"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших"."Динамика (на фронте. — Прим. ред.) показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже".&quot;Почему бы не приехать (в Москву. — Прим. ред.), если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь&quot;.О ДСНВ&quot;Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон&quot;.Об экономике"Экономика во многом перестроилась под нужды специальной военной операции".О прямой линии&quot;Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом&quot;.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы СВО и ситуацию в экономике. Главное — в материале РИА Новости.

О резких высказываниях Трампа

  • Представитель Кремля прокомментировал недавнее негативное заявление главы Белого дома в адрес Москвы.
«
"Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает".
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Американский лидер проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, но сейчас в его риторике доминирует позиция, которую он услышал от Владимира Зеленского.
  • Телефонный звонок президентов России и США пока не планируется, но может быть организован в любое время.
  • Лидеры в целом общаются на "ты", они давно знакомы. Их отношения позволяют обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы, касающиеся позиций двух стран.
  • Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между Россией и США было бы неверно.
О ситуации в зоне СВО

  • Москва продолжает спецоперацию, чтобы обеспечивать свои интересы, это делается для настоящего и будущего страны, нет никакой альтернативы:
«
"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших".
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Поток добровольцев позволяет Вооруженным силам России комплектовать подразделения, войска продолжают успешно наступать.
«
"Динамика (на фронте. — Прим. ред.) показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже".
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки — пиар-акция, обреченная на провал:
«

"Почему бы не приехать (в Москву. — Прим. ред.), если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь".

Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Москва открыта для процесса урегулирования, Дональд Трамп не может этого не видеть.
  • Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено.
О ДСНВ

  • Владимир Путин, предлагая инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях, протягивает руку:
«

"Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон".

Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Президент хорошо понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности.

Об экономике

  • Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме:
«
"Экономика во многом перестроилась под нужды специальной военной операции".
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
  • Москва успешно перенаправляет потоки энергоресурсов на другие рынки.
  • Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации, решения США по пошлинам аукнутся через несколько лет.
О прямой линии

  • Мероприятие с участием президента пройдет ближе к концу декабря.
  • Формат прямой линии не устарел, он востребован у россиян, Путин внимательно изучает их обращения:
«

"Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом".

Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
