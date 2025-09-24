https://ria.ru/20250924/tramp-2043929542.html

В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США

В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции РБК ответил на критику США в адрес Москвы, рассказал об инициативе по ДСНВ, оценил перспективы СВО и ситуацию в экономике. Главное — в материале РИА Новости.О резких высказываниях Трампа"Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает".О ситуации в зоне СВО"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших"."Динамика (на фронте. — Прим. ред.) показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже"."Почему бы не приехать (в Москву. — Прим. ред.), если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь".О ДСНВ"Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон".Об экономике"Экономика во многом перестроилась под нужды специальной военной операции".О прямой линии"Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом".

