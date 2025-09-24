Рейтинг@Mail.ru
09:03 24.09.2025 (обновлено: 10:45 24.09.2025)
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин подготовил проект бюджета на ближайшую трехлетку и поправки в финансовый план этого года. Главное — в материале РИА Новости."Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы".Ключевые приоритеты на следующую трехлетку — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин подготовил проект бюджета на ближайшую трехлетку и поправки в финансовый план этого года. Главное — в материале РИА Новости.
"Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы".
Ключевые приоритеты на следующую трехлетку — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.
Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Проект бюджета

  • В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение за шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов вузов, к 2036-му — не менее 40.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Также предлагается с 2026-го ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и налог в 25% на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК.

