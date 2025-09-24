https://ria.ru/20250924/minfin-2043911344.html

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

24.09.2025

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

Минфин подготовил проект бюджета на ближайшую трехлетку и поправки в финансовый план этого года. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин подготовил проект бюджета на ближайшую трехлетку и поправки в финансовый план этого года. Главное — в материале РИА Новости."Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025-й, законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы".Ключевые приоритеты на следующую трехлетку — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.Проект бюджета

