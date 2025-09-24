Рейтинг@Mail.ru
14:21 24.09.2025 (обновлено: 16:12 24.09.2025)
Казахстан не является посредником между Россией и Украиной, заявил Токаев
АЛМА-АТА, 24 сен — РИА Новости. Казахстан не видит себя посредником в конфликте между Россией и Украиной, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", — цитирует главу государства издание Tengrinews.kz.Тем не менее Казахстан готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, если у них будет такое желание, добавил Токаев.Он подчеркнул, что Астана выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но для достижения взаимопонимания нужна предварительная работа. Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал России провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил на это, что украинцы называют огромное число стран, включая совершенно неприемлемые варианты. Он напомнил, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.
Президент Казахстана встретился с Зеленским
23 сентября, 09:48
23 сентября, 09:48
 
