https://ria.ru/20250924/sud-2044027835.html
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 24.09.2025
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом и запретил к распространению песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн", сообщила... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:51:00+03:00
2025-09-24T14:51:00+03:00
2025-09-24T14:51:00+03:00
шоубиз
санкт-петербург
россия
александр агафонов (мчс рф)
санкт-петербургский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом и запретил к распространению песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн", сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Санкт-Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" экстремистским материалом", - написала она в своём Telegram-канале. Как отметила прокуратура Петербурга, не уточняя названия композиции, признанной экстремистским материалом, соответствующее решение суда "для незамедлительного исполнения" подлежит направлению в Минюст РФ для включения песни в федеральный список экстремистских материалов. Также решение суда направляется в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки ссылок. Ранее в июле Лебедева сообщала, что административными ответчиками по иску прокуратуры Петербурга выступают Владимир Котляров* (признан иноагентом в РФ), а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов. Как следует из иска, композиция размещена в интернете в открытом доступе. При этом, по оценке экспертов, она содержит "психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", уточняла руководитель судебной пресс-службы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250923/ivanovo-2043842377.html
https://ria.ru/20250916/rossija-2042134245.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, александр агафонов (мчс рф), санкт-петербургский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Шоубиз, Санкт-Петербург, Россия, Александр Агафонов (МЧС РФ), Санкт-Петербургский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
Суд Петербурга признал экстремистской песню "Порнофильмов" "Выключите гимн"