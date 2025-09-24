Рейтинг@Mail.ru
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
14:51 24.09.2025
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"
шоубиз
санкт-петербург
россия
александр агафонов (мчс рф)
санкт-петербургский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкт-петербург
россия
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом и запретил к распространению песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн", сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Санкт-Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" экстремистским материалом", - написала она в своём Telegram-канале.
Как отметила прокуратура Петербурга, не уточняя названия композиции, признанной экстремистским материалом, соответствующее решение суда "для незамедлительного исполнения" подлежит направлению в Минюст РФ для включения песни в федеральный список экстремистских материалов.
Также решение суда направляется в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки ссылок.
Ранее в июле Лебедева сообщала, что административными ответчиками по иску прокуратуры Петербурга выступают Владимир Котляров* (признан иноагентом в РФ), а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов.
Как следует из иска, композиция размещена в интернете в открытом доступе. При этом, по оценке экспертов, она содержит "психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", уточняла руководитель судебной пресс-службы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
