https://ria.ru/20250924/sud-2044027835.html

Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"

Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 24.09.2025

Суд Петербурга признал экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом и запретил к распространению песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн", сообщила... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:51:00+03:00

2025-09-24T14:51:00+03:00

2025-09-24T14:51:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

россия

александр агафонов (мчс рф)

санкт-петербургский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом и запретил к распространению песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн", сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Санкт-Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" экстремистским материалом", - написала она в своём Telegram-канале. Как отметила прокуратура Петербурга, не уточняя названия композиции, признанной экстремистским материалом, соответствующее решение суда "для незамедлительного исполнения" подлежит направлению в Минюст РФ для включения песни в федеральный список экстремистских материалов. Также решение суда направляется в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки ссылок. Ранее в июле Лебедева сообщала, что административными ответчиками по иску прокуратуры Петербурга выступают Владимир Котляров* (признан иноагентом в РФ), а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов. Как следует из иска, композиция размещена в интернете в открытом доступе. При этом, по оценке экспертов, она содержит "психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", уточняла руководитель судебной пресс-службы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250923/ivanovo-2043842377.html

https://ria.ru/20250916/rossija-2042134245.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, александр агафонов (мчс рф), санкт-петербургский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)