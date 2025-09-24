https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043893435.html

Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ

Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025

Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ

24.09.2025

специальная военная операция на украине

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Якутза" рассказал РИА Новости, как в посёлке Березовое Днепропетровской области эвакуировал сослуживца с тяжёлыми осколочными ранениями и при этом отразил атаку беспилотников противника. "Встретил раненого - осколочные обеих ног. Нужно было перейти довольно-таки большое расстояние через посадки. Он шёл медленно, дистанцию держать не было возможности, поэтому ушёл рядом за ним, прикрывая. С левой стороны, с севера, подверглись атаке БПЛА. Пока раненый отходил, пришлось маневрировать, отстреливаться. Одну (дрон - ред.) сбил, не попала. В итоге выбрались оба", — рассказал военнослужащий.

