Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 24.09.2025
Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ
Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Якутза" рассказал РИА Новости, как в посёлке Березовое Днепропетровской области эвакуировал сослуживца с тяжёлыми осколочными ранениями и при этом отразил атаку беспилотников противника. "Встретил раненого - осколочные обеих ног. Нужно было перейти довольно-таки большое расстояние через посадки. Он шёл медленно, дистанцию держать не было возможности, поэтому ушёл рядом за ним, прикрывая. С левой стороны, с севера, подверглись атаке БПЛА. Пока раненый отходил, пришлось маневрировать, отстреливаться. Одну (дрон - ред.) сбил, не попала. В итоге выбрались оба", — рассказал военнослужащий.
днепропетровская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Безопасность
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Якутза" рассказал РИА Новости, как в посёлке Березовое Днепропетровской области эвакуировал сослуживца с тяжёлыми осколочными ранениями и при этом отразил атаку беспилотников противника.
"Встретил раненого - осколочные обеих ног. Нужно было перейти довольно-таки большое расстояние через посадки. Он шёл медленно, дистанцию держать не было возможности, поэтому ушёл рядом за ним, прикрывая. С левой стороны, с севера, подверглись атаке БПЛА. Пока раненый отходил, пришлось маневрировать, отстреливаться. Одну (дрон - ред.) сбил, не попала. В итоге выбрались оба", — рассказал военнослужащий.
Специальная военная операция на Украине
 
 
