Российский боец эвакуировал раненого сослуживца и поразил БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Якутза" рассказал РИА Новости, как в посёлке Березовое Днепропетровской области эвакуировал сослуживца с тяжёлыми осколочными ранениями и при этом отразил атаку беспилотников противника. "Встретил раненого - осколочные обеих ног. Нужно было перейти довольно-таки большое расстояние через посадки. Он шёл медленно, дистанцию держать не было возможности, поэтому ушёл рядом за ним, прикрывая. С левой стороны, с севера, подверглись атаке БПЛА. Пока раненый отходил, пришлось маневрировать, отстреливаться. Одну (дрон - ред.) сбил, не попала. В итоге выбрались оба", — рассказал военнослужащий.
