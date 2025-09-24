https://ria.ru/20250924/sovfed-2044025319.html
Совфед одобрил поправки в закон о воинских званиях
Совфед одобрил поправки в закон о воинских званиях - РИА Новости, 24.09.2025
Совфед одобрил поправки в закон о воинских званиях
Сенаторы одобрили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим (исполнявшим) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач. В соответствии с документом, воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.
