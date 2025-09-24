Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения - РИА Новости, 24.09.2025
14:36 24.09.2025
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
общество
совет федерации рф
россия
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы. Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается. Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту. Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора – но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.
общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы.
Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается.
Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года
Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту.
Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора – но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.
В ОП предложили считать мошенничество с выплатами военным диверсиями
