Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения - РИА Новости, 24.09.2025

Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы. Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается. Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту. Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора – но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.

