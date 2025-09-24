https://ria.ru/20250924/sovfed-2044021814.html
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения - РИА Новости, 24.09.2025
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:36:00+03:00
2025-09-24T14:36:00+03:00
2025-09-24T14:36:00+03:00
общество
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы. Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается. Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту. Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора – но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.
https://ria.ru/20250924/gosduma-2043988172.html
https://ria.ru/20250924/moshennichestvo-2043884199.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
Совфед одобрил законы о правах военных, не вернувшихся на работу после службы
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы.
Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается.
Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту.
Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора – но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.