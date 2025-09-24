https://ria.ru/20250924/solntse-2043907449.html

Ученые оценили влияние солнечной активности на Землю

Ученые оценили влияние солнечной активности на Землю

Ученые оценили влияние солнечной активности на Землю

Активность вспышек на Солнце в течение среды будет слабо повышена, риски для для Земли прогнозируется умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии...

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце в течение среды будет слабо повышена, риски для для Земли прогнозируется умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — слабо повышенная с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность также была слабо повышена, но и вовсе без рисков для Земли.

земля

