Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа - РИА Новости, 24.09.2025

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар. РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен — РИА Новости. Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар. "Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России <…>. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать сырье. — Прим. ред.) в течение определенного времени", — сказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Бланар добавил, что страна может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от "Газпрома".На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, которые включают запрет на импорт СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico позже писала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку к 2026 году. Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись покупать у Москвы энергоресурсы, — так он загоняет себя в еще большую зависимость из-за высоких цен.

