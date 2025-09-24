https://ria.ru/20250924/slovakija-2044145273.html
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
ООН, 24 сен — РИА Новости. Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар. "Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России <…>. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать сырье. — Прим. ред.) в течение определенного времени", — сказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Бланар добавил, что страна может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от "Газпрома".На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, которые включают запрет на импорт СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico позже писала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку к 2026 году. Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись покупать у Москвы энергоресурсы, — так он загоняет себя в еще большую зависимость из-за высоких цен.
ООН, 24 сен — РИА Новости. Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар.
"Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России <…>. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать сырье. — Прим. ред.) в течение определенного времени", — сказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.
Бланар добавил, что страна может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от "Газпрома".
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, которые включают запрет на импорт СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico позже писала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку к 2026 году.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись покупать у Москвы энергоресурсы, — так он загоняет себя в еще большую зависимость из-за высоких цен.