Рейтинг@Mail.ru
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 24.09.2025 (обновлено: 22:54 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/slovakija-2044145273.html
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа - РИА Новости, 24.09.2025
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:09:00+03:00
2025-09-24T22:54:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
ООН, 24 сен — РИА Новости. Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар. "Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России &lt;…&gt;. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать сырье. — Прим. ред.) в течение определенного времени", — сказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Бланар добавил, что страна может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от "Газпрома".На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, которые включают запрет на импорт СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico позже писала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку к 2026 году. Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись покупать у Москвы энергоресурсы, — так он загоняет себя в еще большую зависимость из-за высоких цен.
https://ria.ru/20250911/slovakija-2041210483.html
https://ria.ru/20250924/ssha-2044108644.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Россия, Словакия, Москва, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из РФ

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен — РИА Новости. Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов, заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар.
"Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России <…>. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать сырье. — Прим. ред.) в течение определенного времени", — сказал он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо
11 сентября, 14:53
Бланар добавил, что страна может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от "Газпрома".
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, которые включают запрет на импорт СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico позже писала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку к 2026 году.

Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.

Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись покупать у Москвы энергоресурсы, — так он загоняет себя в еще большую зависимость из-за высоких цен.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
Вчера, 18:13
 
В миреРоссияСловакияМоскваСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала