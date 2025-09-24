Рейтинг@Mail.ru
СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник
12:16 24.09.2025 (обновлено: 12:56 24.09.2025)
СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник
армения
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Следователи СК работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу."Наши следователи работают на месте происшествия", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос журналиста о гибели Авакяна.Предварительно сообщалось, со ссылкой на источник, что Авакян покончил с собой. Во вторник он сбежал из Кронштадтского районного суда, где ему избирали меру пресечения, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
армения
санкт-петербург
армения, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Армения, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник

СК работает на месте смерти Авакяна в консульстве Армении в Петербурге

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОбстановка у консульства Армении в Санкт-Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян
Обстановка у консульства Армении в Санкт-Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Обстановка у консульства Армении в Санкт-Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Следователи СК работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу.
"Наши следователи работают на месте происшествия", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос журналиста о гибели Авакяна.
Предварительно сообщалось, со ссылкой на источник, что Авакян покончил с собой. Во вторник он сбежал из Кронштадтского районного суда, где ему избирали меру пресечения, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Экс-чиновник, сбежавший из суда в Петербурге, покончил с собой
АрменияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
