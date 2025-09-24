https://ria.ru/20250924/sk-2043971137.html

СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник

СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник - РИА Новости, 24.09.2025

СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник

Следователи СК работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:16:00+03:00

2025-09-24T12:16:00+03:00

2025-09-24T12:56:00+03:00

армения

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c95a16e6914a5fa4fb5ad8529d8e65a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Следователи СК работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу."Наши следователи работают на месте происшествия", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос журналиста о гибели Авакяна.Предварительно сообщалось, со ссылкой на источник, что Авакян покончил с собой. Во вторник он сбежал из Кронштадтского районного суда, где ему избирали меру пресечения, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

https://ria.ru/20250924/avakyan-2043923543.html

армения

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)