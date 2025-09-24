https://ria.ru/20250924/sergeychuk-2044118418.html
Сергейчук: Ключевым сейчас является изменение структуры роста экономики
Сергейчук: Ключевым сейчас является изменение структуры роста экономики - РИА Новости, 24.09.2025
Сергейчук: Ключевым сейчас является изменение структуры роста экономики
В числе драйверов экономического роста сегодня находятся инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:47:00+03:00
2025-09-24T18:47:00+03:00
2025-09-24T18:47:00+03:00
экономика
санкт-петербург
виталий сергейчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039615839_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_e61822aced5a29668adbbe2ca4bf3c96.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В числе драйверов экономического роста сегодня находятся инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а также проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупные стройки в регионах, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге. Дальнейший же рост в экономике, добавил он, будет во многом обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе. По словам топ-менеджера, ключевым сейчас является изменение структуры роста: добывающие, экспортно-ориентированные отрасли показывают замедление и даже падение, тогда как сферы, работающие на внутренний спрос, продолжают демонстрировать устойчивую динамику. "Это говорит о продолжающейся перестройке нашей экономики", — привели в ВТБ слова Сергейчука. В 2023–2024 годах российские компании показали значительный рост прибыли и капвложений, однако 2025 год характеризуется снижением балансовой прибыли и пересмотром инвестиционных стратегий. По мнению Сергейчука, компании перестраивают бюджет с точки зрения выбора проектов, распределения свободных ресурсов, прохождения цикла снижения цен на отдельные энергоресурсы. Наибольший потенциал роста сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты ИТ-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда, отметил он. Говоря о ключевой ставке, Сергейчук высказал мнение, что ее возможное снижение будет зависеть от инфляционных ожиданий и октябрьских данных. "В средне- и долгосрочной перспективе предложение Минфина о повышении НДС скорее нейтрально для инфляции", - добавил он.
https://ria.ru/20250919/vtb-2042928210.html
https://ria.ru/20250918/vtb-2042824399.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039615839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ddab523a850e817d1a3c8672b2ea2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, виталий сергейчук
Экономика, Санкт-Петербург, Виталий Сергейчук
Сергейчук: Ключевым сейчас является изменение структуры роста экономики
Топ-менеджер ВТБ Сергейчук: Структура роста экономики меняется
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В числе драйверов экономического роста сегодня находятся инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а также проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупные стройки в регионах, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге.
Дальнейший же рост в экономике, добавил он, будет во многом обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе.
По словам топ-менеджера, ключевым сейчас является изменение структуры роста: добывающие, экспортно-ориентированные отрасли показывают замедление и даже падение, тогда как сферы, работающие на внутренний спрос, продолжают демонстрировать устойчивую динамику. "Это говорит о продолжающейся перестройке нашей экономики", — привели в ВТБ слова Сергейчука.
В 2023–2024 годах российские компании показали значительный рост прибыли и капвложений, однако 2025 год характеризуется снижением балансовой прибыли и пересмотром инвестиционных стратегий. По мнению Сергейчука, компании перестраивают бюджет с точки зрения выбора проектов, распределения свободных ресурсов, прохождения цикла снижения цен на отдельные энергоресурсы.
Наибольший потенциал роста сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты ИТ-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда, отметил он.
Говоря о ключевой ставке, Сергейчук высказал мнение, что ее возможное снижение будет зависеть от инфляционных ожиданий и октябрьских данных. "В средне- и долгосрочной перспективе предложение Минфина о повышении НДС скорее нейтрально для инфляции", - добавил он.