18:47 24.09.2025
Сергейчук: Ключевым сейчас является изменение структуры роста экономики
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В числе драйверов экономического роста сегодня находятся инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а также проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупные стройки в регионах, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге. Дальнейший же рост в экономике, добавил он, будет во многом обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе. По словам топ-менеджера, ключевым сейчас является изменение структуры роста: добывающие, экспортно-ориентированные отрасли показывают замедление и даже падение, тогда как сферы, работающие на внутренний спрос, продолжают демонстрировать устойчивую динамику. "Это говорит о продолжающейся перестройке нашей экономики", — привели в ВТБ слова Сергейчука. В 2023–2024 годах российские компании показали значительный рост прибыли и капвложений, однако 2025 год характеризуется снижением балансовой прибыли и пересмотром инвестиционных стратегий. По мнению Сергейчука, компании перестраивают бюджет с точки зрения выбора проектов, распределения свободных ресурсов, прохождения цикла снижения цен на отдельные энергоресурсы. Наибольший потенциал роста сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты ИТ-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда, отметил он. Говоря о ключевой ставке, Сергейчук высказал мнение, что ее возможное снижение будет зависеть от инфляционных ожиданий и октябрьских данных. "В средне- и долгосрочной перспективе предложение Минфина о повышении НДС скорее нейтрально для инфляции", - добавил он.
экономика, санкт-петербург, виталий сергейчук
Экономика, Санкт-Петербург, Виталий Сергейчук
Топ-менеджер ВТБ Виталий Сергейчук
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Топ-менеджер ВТБ Виталий Сергейчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В числе драйверов экономического роста сегодня находятся инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а также проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупные стройки в регионах, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге.
Дальнейший же рост в экономике, добавил он, будет во многом обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе.
По словам топ-менеджера, ключевым сейчас является изменение структуры роста: добывающие, экспортно-ориентированные отрасли показывают замедление и даже падение, тогда как сферы, работающие на внутренний спрос, продолжают демонстрировать устойчивую динамику. "Это говорит о продолжающейся перестройке нашей экономики", — привели в ВТБ слова Сергейчука.
В 2023–2024 годах российские компании показали значительный рост прибыли и капвложений, однако 2025 год характеризуется снижением балансовой прибыли и пересмотром инвестиционных стратегий. По мнению Сергейчука, компании перестраивают бюджет с точки зрения выбора проектов, распределения свободных ресурсов, прохождения цикла снижения цен на отдельные энергоресурсы.
Наибольший потенциал роста сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты ИТ-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда, отметил он.
Говоря о ключевой ставке, Сергейчук высказал мнение, что ее возможное снижение будет зависеть от инфляционных ожиданий и октябрьских данных. "В средне- и долгосрочной перспективе предложение Минфина о повышении НДС скорее нейтрально для инфляции", - добавил он.
