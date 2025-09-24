https://ria.ru/20250924/samozanyatye-2043987831.html

МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется

МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется - РИА Новости, 24.09.2025

МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется

Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:43:00+03:00

2025-09-24T12:43:00+03:00

2025-09-24T13:36:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

совет федерации рф

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", — сказал он, выступая в Совете Федерации.Решетников отметил, что это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых.Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы.

https://ria.ru/20250401/samozanyatost-1808134176.html

https://ria.ru/20250624/putin-2025207138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, совет федерации рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд)