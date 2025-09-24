https://ria.ru/20250924/samozanyatye-2043987831.html
МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", — сказал он, выступая в Совете Федерации.Решетников отметил, что это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых.Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы.
