МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется
12:43 24.09.2025 (обновлено: 13:36 24.09.2025)
МЭР: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", — сказал он, выступая в Совете Федерации.Решетников отметил, что это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых.Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Как стать самозанятым: плюсы и минусы налогового режима
1 апреля, 20:31
Решетников отметил, что это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых.
Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы.

Самозанятость — форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит налог на профессиональный доход. При этом применяется льготная ставка 4% для расчета с физлицами и 6% — с юрлицами.

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых
24 июня, 21:11
 
