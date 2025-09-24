Рейтинг@Mail.ru
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:58 24.09.2025 (обновлено: 17:50 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/rak-2044033422.html
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга - РИА Новости, 24.09.2025
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга
Российский препарат на основе онколитического вируса, успешно прошедший первую фазу клинических испытаний, готовят к исследованию для лечения опухолей головного РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:58:00+03:00
2025-09-24T17:50:00+03:00
хорошие новости
россия
валентин власов
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирский государственный университет
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/72/987287236_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_87fb2d90810f459c2df9966f0315652c.jpg
КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 24 сен — РИА Новости. Российский препарат на основе онколитического вируса, успешно прошедший первую фазу клинических испытаний, готовят к исследованию для лечения опухолей головного мозга, сообщил научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН академик Валентин Власов. "Первая фаза предусматривает доказательства безвредности препарата. Но в данном случае оказалось, что препарат не только безвредный, но и оказывает терапевтическое действие даже на терминальных больных. То есть очень хорошие результаты. Сейчас готовятся исследования этого препарата для лечения опухолей головного мозга", — сказал он, выступая на биотехнологическом форуме OpenBio. Академик напомнил, что для получения генетически модифицированного вируса, подавляющего опухолевые клетки, использовали вирус осповакцины. Препарат разработали специалисты ИХБФМ, центра "Вектор" и Новосибирского государственного университета в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Его сконструировали на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность. Впервые в мире в противоопухолевый препарат ввели ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток. Клинические исследования этого препарата, первого в своем классе, начались в 2022 году. В первой фазе, завершившейся осенью 2024-го, участвовали пациентки с прогрессирующим раком молочной железы. После введения препарата у примерно 55 процентов из них наблюдались уменьшение опухоли и стабилизация процесса. Таким образом, препарат подтвердил безопасность и эффективность.Сейчас готовится вторая фаза испытаний.
https://ria.ru/20250923/uchenye-2043718063.html
https://ria.ru/20250923/nauka-2043540681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/72/987287236_209:0:2292:1562_1920x0_80_0_0_d34f750536262cb9aefb43d1e4b3014e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентин власов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирский государственный университет, здоровье - общество
Хорошие новости, Россия, Валентин Власов, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новосибирский государственный университет, Здоровье - Общество
Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга

Первый препарат от рака в РФ исследуют для борьбы с опухолями головного мозга

© Fotolia / Alexander RathsЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Fotolia / Alexander Raths
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 24 сен — РИА Новости. Российский препарат на основе онколитического вируса, успешно прошедший первую фазу клинических испытаний, готовят к исследованию для лечения опухолей головного мозга, сообщил научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН академик Валентин Власов.
"Первая фаза предусматривает доказательства безвредности препарата. Но в данном случае оказалось, что препарат не только безвредный, но и оказывает терапевтическое действие даже на терминальных больных. То есть очень хорошие результаты. Сейчас готовятся исследования этого препарата для лечения опухолей головного мозга", — сказал он, выступая на биотехнологическом форуме OpenBio.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Ученые заявили о готовности начать лечение российской вакциной от рака
23 сентября, 12:38
Академик напомнил, что для получения генетически модифицированного вируса, подавляющего опухолевые клетки, использовали вирус осповакцины. Препарат разработали специалисты ИХБФМ, центра "Вектор" и Новосибирского государственного университета в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково").
Его сконструировали на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность. Впервые в мире в противоопухолевый препарат ввели ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток.
Клинические исследования этого препарата, первого в своем классе, начались в 2022 году. В первой фазе, завершившейся осенью 2024-го, участвовали пациентки с прогрессирующим раком молочной железы. После введения препарата у примерно 55 процентов из них наблюдались уменьшение опухоли и стабилизация процесса. Таким образом, препарат подтвердил безопасность и эффективность.
Сейчас готовится вторая фаза испытаний.
Врач с пациенткой, проходящей курс химиотерапии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В России предложен новый метод реабилитации после химиотерапии
23 сентября, 09:00
 
Хорошие новостиРоссияВалентин ВласовРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирский государственный университетЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала