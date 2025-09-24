https://ria.ru/20250924/rak-2044033422.html

Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга

Первый российский препарат от рака исследуют для лечения опухолей мозга

КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 24 сен — РИА Новости. Российский препарат на основе онколитического вируса, успешно прошедший первую фазу клинических испытаний, готовят к исследованию для лечения опухолей головного мозга, сообщил научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН академик Валентин Власов. "Первая фаза предусматривает доказательства безвредности препарата. Но в данном случае оказалось, что препарат не только безвредный, но и оказывает терапевтическое действие даже на терминальных больных. То есть очень хорошие результаты. Сейчас готовятся исследования этого препарата для лечения опухолей головного мозга", — сказал он, выступая на биотехнологическом форуме OpenBio. Академик напомнил, что для получения генетически модифицированного вируса, подавляющего опухолевые клетки, использовали вирус осповакцины. Препарат разработали специалисты ИХБФМ, центра "Вектор" и Новосибирского государственного университета в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Его сконструировали на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность. Впервые в мире в противоопухолевый препарат ввели ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток. Клинические исследования этого препарата, первого в своем классе, начались в 2022 году. В первой фазе, завершившейся осенью 2024-го, участвовали пациентки с прогрессирующим раком молочной железы. После введения препарата у примерно 55 процентов из них наблюдались уменьшение опухоли и стабилизация процесса. Таким образом, препарат подтвердил безопасность и эффективность.Сейчас готовится вторая фаза испытаний.

