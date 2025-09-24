https://ria.ru/20250924/putin-2044099937.html

Экономист оценил слова Путина о президентах США

Экономист оценил слова Путина о президентах США - РИА Новости, 24.09.2025

Экономист оценил слова Путина о президентах США

Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что президенты США приходят с идеями, а потом им объясняют, что делать, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:52:00+03:00

2025-09-24T17:52:00+03:00

2025-09-24T17:52:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что президенты США приходят с идеями, а потом им объясняют, что делать, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления главы Белого дома по Украине. "Фундаментально президент Путин прав, когда сказал в интервью Le Figaro в 2017 году, что президенты (США - ред.) приходят к власти с идеями, а затем вскоре люди в черных или серых костюмах с портфелями и синими галстуками, как он отметил, приходят и рассказывают им, как устроен мир", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласно тексту интервью Путина, опубликованному на сайте президента РФ, полный комментарий главы российского государства звучал следующим образом: "Я уже общался с тремя президентами США. Они приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Из-за сильной бюрократии. Когда человека избирают, у него могут быть какие-то идеи. Потом появляются люди с портфелями, хорошо одетые, в темных костюмах, как у меня, только с красным галстуком, потому что они носят черные или темно-синие. Эти люди начинают объяснять, как все делается. И мгновенно все меняется. Так происходит с каждой администрацией". Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. -0-

https://ria.ru/20250821/vens-2036622536.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, колумбийский университет