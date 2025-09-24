https://ria.ru/20250924/putin-2043948963.html
Путин освободил Краснова от должности генпрокурора
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда... РИА Новости, 24.09.2025
политика
россия
игорь краснов
владимир путин
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В среду Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ). "Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора Российской Федерации в связи с назначением на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.
россия
