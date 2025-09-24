https://ria.ru/20250924/putin-2043948963.html

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора

2025-09-24T11:22:00+03:00

политика

россия

игорь краснов

владимир путин

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В среду Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ). "Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора Российской Федерации в связи с назначением на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.

россия

Ольга Фомченкова

политика, россия, игорь краснов, владимир путин, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф