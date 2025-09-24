Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Краснова от должности генпрокурора
11:22 24.09.2025
Путин освободил Краснова от должности генпрокурора
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В среду Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ). "Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора Российской Федерации в связи с назначением на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.
политика, россия, игорь краснов, владимир путин, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В среду Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ).
"Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора Российской Федерации в связи с назначением на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.
Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"
Политика Россия Игорь Краснов Владимир Путин — президент России Совет Федерации РФ Генеральная прокуратура РФ Верховный суд РФ
 
 
