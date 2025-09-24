https://ria.ru/20250924/putin--2044011827.html
Путин встретился с Балицким
Путин встретился с Балицким
Путин встретился с Балицким
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.Последний раз Балицкий был с докладом у Путина в Кремле прошлой осенью - в ноябре 2024 года.Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник в Кремле он провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким
Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким.
Путин встретился с Балицким
Путин встретился с главой Запорожской области Балицким