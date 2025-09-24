Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Балицким - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 24.09.2025 (обновлено: 14:33 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/putin--2044011827.html
Путин встретился с Балицким
Путин встретился с Балицким - РИА Новости, 24.09.2025
Путин встретился с Балицким
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:11:00+03:00
2025-09-24T14:33:00+03:00
политика
запорожская область
луганская народная республика
россия
владимир путин
евгений балицкий
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044019827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35bf45212ba766c923d2b1b183a42ae9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.Последний раз Балицкий был с докладом у Путина в Кремле прошлой осенью - в ноябре 2024 года.Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник в Кремле он провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
https://ria.ru/20250703/putin-2026976514.html
запорожская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким
Встреча Путина с губернатором Запорожской области Балицким.
2025-09-24T14:11
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044019827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f48817bf958864601ac388365bb4316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, запорожская область, луганская народная республика, россия, владимир путин, евгений балицкий, леонид пасечник
Политика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник
Путин встретился с Балицким

Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
Последний раз Балицкий был с докладом у Путина в Кремле прошлой осенью - в ноябре 2024 года.
Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник в Кремле он провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом
3 июля, 16:33
 
ПолитикаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинЕвгений БалицкийЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала