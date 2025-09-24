https://ria.ru/20250924/peterburg-2044156428.html

В Петербурге арестовали пятерых иностранцев после стычки

Пятеро иностранных граждан арестованы после стычки на Греческом проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:57:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Пятеро иностранных граждан арестованы после стычки на Греческом проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу около полуночи в полицию Центрального района поступило сообщение о короткой стычке нескольких мужчин во дворе дома на Греческом проспекте, 10. В тот же день в отдел полиции обратился 23-летний гражданин Узбекистана, живущий в соседнем доме. По словам заявителя, его с другом избили неизвестные из-за конфликта в магазине. Правоохранители оперативно задержали пятерых граждан Узбекистана по подозрению в причастности к инциденту. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "Как было установлено, конфликт произошел из-за продавщицы магазина, соотечественницы задержанных. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. По ходатайству полиции все пятеро задержанных заключены под стражу", - говорится в сообщении.

