В Петербурге госпитализировали ребенка, которого ударил работник санатория
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после госпитализации девятилетнего мальчика, которого, по его словам, ударил ногой в живот работник санатория, где... РИА Новости, 24.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после госпитализации девятилетнего мальчика, которого, по его словам, ударил ногой в живот работник санатория, где находился ребенок, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Петродворцового района поступила телефонограмма медицинского учреждения о госпитализации девятилетнего мальчика, живущего в Пушкине. Ребёнок был доставлен в сопровождении родителя с ушибом передней брюшной стенки в состоянии средней тяжести. "Со слов пострадавшего, накануне, 22 сентября, находясь в санатории, расположенном в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.
