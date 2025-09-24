Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге госпитализировали ребенка, которого ударил работник санатория
11:14 24.09.2025
В Петербурге госпитализировали ребенка, которого ударил работник санатория
происшествия
санкт-петербург
петродворцовый район
пушкин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после госпитализации девятилетнего мальчика, которого, по его словам, ударил ногой в живот работник санатория, где находился ребенок, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Петродворцового района поступила телефонограмма медицинского учреждения о госпитализации девятилетнего мальчика, живущего в Пушкине. Ребёнок был доставлен в сопровождении родителя с ушибом передней брюшной стенки в состоянии средней тяжести. "Со слов пострадавшего, накануне, 22 сентября, находясь в санатории, расположенном в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.
санкт-петербург
петродворцовый район
пушкин
происшествия, санкт-петербург, петродворцовый район, пушкин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Пушкин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после госпитализации девятилетнего мальчика, которого, по его словам, ударил ногой в живот работник санатория, где находился ребенок, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Петродворцового района поступила телефонограмма медицинского учреждения о госпитализации девятилетнего мальчика, живущего в Пушкине. Ребёнок был доставлен в сопровождении родителя с ушибом передней брюшной стенки в состоянии средней тяжести.
"Со слов пострадавшего, накануне, 22 сентября, находясь в санатории, расположенном в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.
ПроисшествияСанкт-ПетербургПетродворцовый районПушкинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
