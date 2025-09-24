https://ria.ru/20250924/peskov-2043940600.html

Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского

Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025

Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского

Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК. "Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", — сказал он. Так, по словам Пескова, Швейцария или Австрия по-прежнему считаются нейтральными, но де-факто они для России уже не нейтральны.Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Песков заметил на это, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что смысл встречаться будет только после того, как стороны сделают "домашнюю работу". А без подготовки, по мнению Пескова, это будет "пиар-акция, обреченная на провал".

