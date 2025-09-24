https://ria.ru/20250924/peskov-2043940600.html
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:55:00+03:00
2025-09-24T10:55:00+03:00
2025-09-24T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
рбк (медиагруппа)
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК. "Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", — сказал он. Так, по словам Пескова, Швейцария или Австрия по-прежнему считаются нейтральными, но де-факто они для России уже не нейтральны.Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Песков заметил на это, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что смысл встречаться будет только после того, как стороны сделают "домашнюю работу". А без подготовки, по мнению Пескова, это будет "пиар-акция, обреченная на провал".
https://ria.ru/20250924/peskov-2043934463.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рбк (медиагруппа), владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, казахстан, россия
Специальная военная операция на Украине, РБК (медиагруппа), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Казахстан, Россия
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
Песков назвал неприемлемыми предложения Киева о месте встречи Путина с Зеленским
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК
.
"Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", — сказал он.
Так, по словам Пескова, Швейцария или Австрия по-прежнему считаются нейтральными, но де-факто они для России уже не нейтральны.
Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Песков заметил на это, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.
Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что смысл встречаться будет только после того, как стороны сделают "домашнюю работу". А без подготовки, по мнению Пескова, это будет "пиар-акция, обреченная на провал".