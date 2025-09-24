Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 24.09.2025 (обновлено: 12:39 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/peskov-2043940600.html
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:55:00+03:00
2025-09-24T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
рбк (медиагруппа)
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК. "Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", — сказал он. Так, по словам Пескова, Швейцария или Австрия по-прежнему считаются нейтральными, но де-факто они для России уже не нейтральны.Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Песков заметил на это, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что смысл встречаться будет только после того, как стороны сделают "домашнюю работу". А без подготовки, по мнению Пескова, это будет "пиар-акция, обреченная на провал".
https://ria.ru/20250924/peskov-2043934463.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рбк (медиагруппа), владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, казахстан, россия
Специальная военная операция на Украине, РБК (медиагруппа), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Казахстан, Россия
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского

Песков назвал неприемлемыми предложения Киева о месте встречи Путина с Зеленским

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
"Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", — сказал он.
Так, по словам Пескова, Швейцария или Австрия по-прежнему считаются нейтральными, но де-факто они для России уже не нейтральны.
Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Песков заметил на это, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.
Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что смысл встречаться будет только после того, как стороны сделают "домашнюю работу". А без подготовки, по мнению Пескова, это будет "пиар-акция, обреченная на провал".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков высказался о диалоге России и США по Украине
10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРБК (медиагруппа)Владимир Путин — президент РоссииВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала