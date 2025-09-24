Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве

https://ria.ru/20250924/orlov-2043892328.html

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов представил ключевые направления развития региона в Национальном центре "Россия" в Москве в рамках проекта "Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов", сообщает правительство Приамурья. Тематическая неделя с 23 по 28 сентября в Национальном центре "Россия" посвящена Амурской области. Орлов, открывая встречу, отметил, что в регионе утверждена стратегия развития до 2035 года. В презентации губернатор акцентировал три ключевых направления: космическая отрасль, газохимия и комплексное сотрудничество с Китаем. По словам главы региона, космодром "Восточный" помогает привлекать высококвалифицированных специалистов со всей страны и открывает перспективы для амурской молодежи. "Восточный, как и любой масштабный проект, дает мультипликативный эффект, в первую очередь "бонусы" получает город Циолковский, где живут работники космодрома и их семьи. Он тоже развивается, там строится жилье, социальные объекты, появляются новые общественные пространства. По поручению президента России разработан мастер-план агломерации, в которую входит Циолковский и соседний город Свободный. Решение объединить их важное, потому что рядом с этими городами находятся стратегические объекты: космодром, Амурский газоперерабатывающий и газохимический комплексы. Агломерация позволит комплексно развивать там социальную и сервисную инфраструктуры", - отметил губернатор. Газохимический кластер в Амурской области по совокупной мощности будет занимать второе место в мире. Амурский ГПЗ будет производить из природного газа этан, пропан и бутан, которые пойдут на переработку на Амурский ГХК. Из них будут выпускаться востребованные в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона полиэтилены и полипропилены. Но главной, стратегической продукцией АГПЗ является гелий, который востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности. Также губернатор отметил уникальное приграничное положение региона как ключевой вектор развития комплексного сотрудничества с Китаем. "Амурская область должна стать воротами России в Китай. И наша команда шаг за шагом, проект за проектом идёт к выполнению этой задачи. Строится уникальный туристический объект — первая в мире трансграничная канатная дорога через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. С запуском этого трансграничного объекта туристический поток в наш регион кратно возрастет", - сказал Орлов. Глава региона рассказал, что в Благовещенске в этом году стартует строительство первой пятизвездочной гостиницы, в следующем откроется круглогодичная ярмарка "Амурские сезоны" и другие туристические объекты. По поручению президента в Благовещенске создают Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения. Он будет включать в себя современную транспортную, туристическую инфраструктуру. "У Амурской области накоплен огромный багаж знаний и компетенций во взаимоотношениях с Китаем. В наших детских садах и школах учат китайский язык, в Хэйхэ — учат русский в школах. У нас есть уникальные практики, которые мы наработали с нашим соседом, и сегодня готовы активно ими делиться с другими регионами, помогать бизнесу двух стран эффективно сотрудничать", - сказал Орлов.

