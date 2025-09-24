https://ria.ru/20250924/mishustin--2044065893.html
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
михаил мишустин
россия
общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщает пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году", — говорится в сообщении.
