05:23 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/mid-2043893930.html
МИД опроверг дипфейк с участием Захаровой
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России опровергло сделанный путем монтажа дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства Марии Захаровой, отметив, что за подобными провокациями прослеживается почерк украинских спецслужб. По данным министерства, в казахстанских онлайн-сообществах распространился смонтированный дипфейк с использованием кадров интервью Марии Захаровой, где наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая ее голос аудиодорожка, в которой якобы комментируются встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН. "Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле", - говорится в Telegram-канале российского ведомства. В МИД отметили, что цель дипфейка - вбить клин между Россией и Казахстаном и вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории. "Ни одного слова из этого фейка не является правдой. В этом легко убедиться, посмотрев оригинал интервью Марии Захаровой "Комсомольской Правде" "на полях" ПМЭФ-2025 от 21 июня 2025 года. Отмечаем, что это далеко не первый и не единичный подобный вброс. За всеми этими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО)", - подчеркнули в ведомстве.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России опровергло сделанный путем монтажа дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства Марии Захаровой, отметив, что за подобными провокациями прослеживается почерк украинских спецслужб.
По данным министерства, в казахстанских онлайн-сообществах распространился смонтированный дипфейк с использованием кадров интервью Марии Захаровой, где наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая ее голос аудиодорожка, в которой якобы комментируются встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН.
"Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле", - говорится в Telegram-канале российского ведомства.
В МИД отметили, что цель дипфейка - вбить клин между Россией и Казахстаном и вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории.
"Ни одного слова из этого фейка не является правдой. В этом легко убедиться, посмотрев оригинал интервью Марии Захаровой "Комсомольской Правде" "на полях" ПМЭФ-2025 от 21 июня 2025 года. Отмечаем, что это далеко не первый и не единичный подобный вброс. За всеми этими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО)", - подчеркнули в ведомстве.
