В Махачкале проверят информацию о побеге детей из частного детсада - РИА Новости, 24.09.2025
20:14 24.09.2025
В Махачкале проверят информацию о побеге детей из частного детсада
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи с информацией о том, что в Махачкале двое детей убежали из частного детского сада, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. В среду в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что во вторник двое трехлетних мальчиков покинули частный детский сад – поиграли вначале на площадке у учреждения, а затем убежали в город. Сообщается, что детей нашли только через четыре часа в нескольких кварталах от сада. "По размещенной в интернете информации о том, что дети покинули детский сад, прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасном пребывании детей в данной образовательной организации, также будут установлены обстоятельства произошедшего", - сказала Голубова. По ее словам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи с информацией о том, что в Махачкале двое детей убежали из частного детского сада, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.
В среду в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что во вторник двое трехлетних мальчиков покинули частный детский сад – поиграли вначале на площадке у учреждения, а затем убежали в город. Сообщается, что детей нашли только через четыре часа в нескольких кварталах от сада.
"По размещенной в интернете информации о том, что дети покинули детский сад, прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасном пребывании детей в данной образовательной организации, также будут установлены обстоятельства произошедшего", - сказала Голубова.
По ее словам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
