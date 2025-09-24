https://ria.ru/20250924/mahachkala-2044138923.html
В Махачкале проверят информацию о побеге детей из частного детсада
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи с информацией о том, что в Махачкале двое детей убежали из частного детского сада, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. В среду в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что во вторник двое трехлетних мальчиков покинули частный детский сад – поиграли вначале на площадке у учреждения, а затем убежали в город. Сообщается, что детей нашли только через четыре часа в нескольких кварталах от сада. "По размещенной в интернете информации о том, что дети покинули детский сад, прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасном пребывании детей в данной образовательной организации, также будут установлены обстоятельства произошедшего", - сказала Голубова. По ее словам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
