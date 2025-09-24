Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали людей
17:48 24.09.2025
В Махачкале сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали людей
Правоохранители задержали сотрудников реабилитационного центра Махачкалы за насильное удержание людей, один из пациентов скончался
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали сотрудников реабилитационного центра Махачкалы за насильное удержание людей, один из пациентов скончался, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. “Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников одного из реабилитационных центров города Махачкалы… По версии следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники центра, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали преступную схему по незаконному удержанию граждан. Под видом оказания реабилитационной помощи подозреваемые помещали людей в центр и удерживали их против воли с целью получения денежных средств от родственников”, – говорится в сообщении. Пациентов, которые пытались сопротивляться или требовать освобождения, сотрудники центра избивали. “В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов освободили нескольких незаконно удерживающихся лиц. Кроме того, установлен факт смерти одного человека после длительного пребывания в центре. В настоящее время все подозреваемые задержаны”, – рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбудили по статьям о похищении человека (часть 2 статьи 126), истязании (честь 2 статьи 117) и незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 127 УК РФ) – все это совершено группой лиц по предварительному сговору.
Новости
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали сотрудников реабилитационного центра Махачкалы за насильное удержание людей, один из пациентов скончался, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
“Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников одного из реабилитационных центров города Махачкалы… По версии следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники центра, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали преступную схему по незаконному удержанию граждан. Под видом оказания реабилитационной помощи подозреваемые помещали людей в центр и удерживали их против воли с целью получения денежных средств от родственников”, – говорится в сообщении.
Пациентов, которые пытались сопротивляться или требовать освобождения, сотрудники центра избивали.
“В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов освободили нескольких незаконно удерживающихся лиц. Кроме того, установлен факт смерти одного человека после длительного пребывания в центре. В настоящее время все подозреваемые задержаны”, – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статьям о похищении человека (часть 2 статьи 126), истязании (честь 2 статьи 117) и незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 127 УК РФ) – все это совершено группой лиц по предварительному сговору.
