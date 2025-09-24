https://ria.ru/20250924/london-2043872909.html

Глава МИД Британии сделала заявление о защите воздушного пространства НАТО

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Иветт Купер в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила о готовности Лондона "противодействовать" якобы нарушениям воздушного пространства НАТО. "В последние недели мы стали свидетелями провокационных и безрассудных нарушений воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых решительно выступает НАТО, и которым мы готовы противодействовать", - заявила Купер в ходе заседания Совбеза, посвященного конфликту на Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

