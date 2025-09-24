https://ria.ru/20250924/kupyura-2043887602.html
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры
2025-09-24T03:42:00+03:00
экономика
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
гознак
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Да, мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года", - сказал он. Белов отметил, что новые 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно, пока полностью не заменят банкноты образца 1997 года. "Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков", - подчеркнул зампред ЦБ. По его словам, на сегодняшний день художники Банка России и "Гознака" работают над эскизным проектом, он уже будет содержать специальные сетки, гравюрные изображения и микротексты.
