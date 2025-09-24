https://ria.ru/20250924/kupyura-2043887602.html

ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры

ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры - РИА Новости, 24.09.2025

ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры

ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:42:00+03:00

2025-09-24T03:42:00+03:00

2025-09-24T03:42:00+03:00

экономика

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

гознак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Да, мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года", - сказал он. Белов отметил, что новые 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно, пока полностью не заменят банкноты образца 1997 года. "Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков", - подчеркнул зампред ЦБ. По его словам, на сегодняшний день художники Банка России и "Гознака" работают над эскизным проектом, он уже будет содержать специальные сетки, гравюрные изображения и микротексты.

https://ria.ru/20250513/gosduma-2016599659.html

https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей белов, центральный банк рф (цб рф), гознак