Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/kupyura-2043887602.html
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры - РИА Новости, 24.09.2025
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры
ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:42:00+03:00
2025-09-24T03:42:00+03:00
экономика
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
гознак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Да, мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года", - сказал он. Белов отметил, что новые 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно, пока полностью не заменят банкноты образца 1997 года. "Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков", - подчеркнул зампред ЦБ. По его словам, на сегодняшний день художники Банка России и "Гознака" работают над эскизным проектом, он уже будет содержать специальные сетки, гравюрные изображения и микротексты.
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016599659.html
https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1920x0_80_0_0_ee48025f06f78d7d6aa051e68c01afa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей белов, центральный банк рф (цб рф), гознак
Экономика, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Гознак
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры

ЦБ планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет планы по выпуску модернизированной купюры в 1000 рублей до конца 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Да, мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года", - сказал он.
Купюры номиналом в сто рублей - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры
13 мая, 04:08
Белов отметил, что новые 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно, пока полностью не заменят банкноты образца 1997 года.
"Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков", - подчеркнул зампред ЦБ.
По его словам, на сегодняшний день художники Банка России и "Гознака" работают над эскизным проектом, он уже будет содержать специальные сетки, гравюрные изображения и микротексты.
Образец банкноты номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нумизмат объяснил, почему "крымскую" банкноту продают за миллионы рублей
6 апреля, 10:43
 
ЭкономикаСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Гознак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала