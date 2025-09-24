Рейтинг@Mail.ru
Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 24.09.2025
Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинское командование для стабилизации обстановки отправило в Купянск националистов в качестве заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Украинское командование для стабилизации обстановки направило в город дополнительные силы и средства, в том числе националистические формирования, которые ведут маневренные действия, выполняя одновременно функции заградотрядов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе тяжелых боев ВС РФ продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях.
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинское командование для стабилизации обстановки отправило в Купянск националистов в качестве заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинское командование для стабилизации обстановки направило в город дополнительные силы и средства, в том числе националистические формирования, которые ведут маневренные действия, выполняя одновременно функции заградотрядов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в ходе тяжелых боев ВС РФ продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях.
