https://ria.ru/20250924/kupjansk-2043897133.html

Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко

Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко - РИА Новости, 24.09.2025

Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко

Украинское командование для стабилизации обстановки отправило в Купянск националистов в качестве заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:05:00+03:00

2025-09-24T06:05:00+03:00

2025-09-24T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинское командование для стабилизации обстановки отправило в Купянск националистов в качестве заградотрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Украинское командование для стабилизации обстановки направило в город дополнительные силы и средства, в том числе националистические формирования, которые ведут маневренные действия, выполняя одновременно функции заградотрядов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе тяжелых боев ВС РФ продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф