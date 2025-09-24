https://ria.ru/20250924/klimat-2043888431.html

Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России

Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России - РИА Новости, 24.09.2025

Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России

Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди"... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:55:00+03:00

2025-09-24T03:55:00+03:00

2025-09-24T03:55:00+03:00

россия

москва

алексей кокорин

общество

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. По словам климатолога, за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела примерно на три градуса. "Данная тенденция будет продолжаться", - сказал Кокорин.

https://ria.ru/20250814/klimatolog-2035147647.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, алексей кокорин, общество, погода