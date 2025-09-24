Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
24.09.2025
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. По словам климатолога, за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела примерно на три градуса. "Данная тенденция будет продолжаться", - сказал Кокорин.
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России

Климатолог Кокорин заявил, что осень в центре европейской России будет теплеть

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
По словам климатолога, за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела примерно на три градуса.
"Данная тенденция будет продолжаться", - сказал Кокорин.
