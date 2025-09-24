https://ria.ru/20250924/klimat-2043888431.html
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России - РИА Новости, 24.09.2025
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди"... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:55:00+03:00
2025-09-24T03:55:00+03:00
2025-09-24T03:55:00+03:00
россия
москва
алексей кокорин
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тенденция потепления погоды осенью в центре европейской России будет продолжаться, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. По словам климатолога, за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела примерно на три градуса. "Данная тенденция будет продолжаться", - сказал Кокорин.
https://ria.ru/20250814/klimatolog-2035147647.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_8b0240381ac78a04c70228301b1cc712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, алексей кокорин, общество, погода
Россия, Москва, Алексей Кокорин, Общество, Погода
Климатолог рассказал о потеплении в центре европейской России
Климатолог Кокорин заявил, что осень в центре европейской России будет теплеть