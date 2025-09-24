https://ria.ru/20250924/kiberataki-2044055283.html

Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру

Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру - РИА Новости, 24.09.2025

Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру

В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи кибератак на критическую инфраструктуру РФ, заявил первый замруководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи кибератак на критическую инфраструктуру РФ, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Количество атак на критическую инфраструктуру за последние годы увеличилось в десятки раз. Ежегодный рост кибератак составляет примерно 25-30% прироста каждый год. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи атак на критическую инфраструктуру нашей страны", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии РИФ-2025 "Экономика доверия: Формула будущего для отечественной ИТ-отрасли. От транзакций к отношениям".Он также отметил, что беспрецедентные кибератаки также велись в процессе ЕДГ-2025. Кириенко подчеркнул, что попытка обрушить систему ЦИК и систему ДЭК "не удалась"."Количество выявленных фактов дезинформации, доказанных, у нас с 2022 года, количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 миллиона", - добавил Кириенко.

