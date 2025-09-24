Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 24.09.2025 (обновлено: 16:08 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/kiberataki-2044055283.html
Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру
Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру - РИА Новости, 24.09.2025
Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру
В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи кибератак на критическую инфраструктуру РФ, заявил первый замруководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:52:00+03:00
2025-09-24T16:08:00+03:00
россия
сергей кириенко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи кибератак на критическую инфраструктуру РФ, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Количество атак на критическую инфраструктуру за последние годы увеличилось в десятки раз. Ежегодный рост кибератак составляет примерно 25-30% прироста каждый год. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи атак на критическую инфраструктуру нашей страны", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии РИФ-2025 "Экономика доверия: Формула будущего для отечественной ИТ-отрасли. От транзакций к отношениям".Он также отметил, что беспрецедентные кибератаки также велись в процессе ЕДГ-2025. Кириенко подчеркнул, что попытка обрушить систему ЦИК и систему ДЭК "не удалась"."Количество выявленных фактов дезинформации, доказанных, у нас с 2022 года, количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 миллиона", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20250904/kasperskij-2039579355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, происшествия
Россия, Сергей Кириенко, Происшествия
Кириенко рассказал о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру

Кириенко: в первой половине 2025 года было 63 тыс кибератак на инфраструктуру РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи кибератак на критическую инфраструктуру РФ, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Количество атак на критическую инфраструктуру за последние годы увеличилось в десятки раз. Ежегодный рост кибератак составляет примерно 25-30% прироста каждый год. В первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи атак на критическую инфраструктуру нашей страны", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии РИФ-2025 "Экономика доверия: Формула будущего для отечественной ИТ-отрасли. От транзакций к отношениям".
Он также отметил, что беспрецедентные кибератаки также велись в процессе ЕДГ-2025. Кириенко подчеркнул, что попытка обрушить систему ЦИК и систему ДЭК "не удалась".
"Количество выявленных фактов дезинформации, доказанных, у нас с 2022 года, количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 миллиона", - добавил Кириенко.
Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" объяснили сложность защиты от кибератак
4 сентября, 09:19
 
РоссияСергей КириенкоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала