Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/kazahstan-2044121382.html
Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске
Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске - РИА Новости, 24.09.2025
Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске
Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума на фоне атак ВСУ на Новороссийск проходит в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:53:00+03:00
2025-09-24T18:53:00+03:00
экономика
казахстан
новороссийск
черное море
вооруженные силы украины
транснефть
казмунайгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20211/44/202114404_0:424:1385:1203_1920x0_80_0_0_8150f4a09ab6aeb990aa01b59067dfc1.jpg
АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума на фоне атак ВСУ на Новороссийск проходит в штатном режиме, сообщили в среду в министерстве энергетики Казахстана. Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании. "По состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведётся без ограничений", - говорится в сообщении минэнерго. В ведомстве добавили, что находятся на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Чёрного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044091239.html
казахстан
новороссийск
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20211/44/202114404_0:294:1385:1333_1920x0_80_0_0_725968b47d4bd5d1ea88baa96493640e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, новороссийск, черное море, вооруженные силы украины, транснефть, казмунайгаз
Экономика, Казахстан, Новороссийск, Черное море, Вооруженные силы Украины, Транснефть, Казмунайгаз
Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске

Минэнерго Казахстана: транспортировка нефти через КТК идет в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТрубопроводная система
Трубопроводная система - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Трубопроводная система. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума на фоне атак ВСУ на Новороссийск проходит в штатном режиме, сообщили в среду в министерстве энергетики Казахстана.
Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании.
"По состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведётся без ограничений", - говорится в сообщении минэнерго.
В ведомстве добавили, что находятся на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Чёрного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Вчера, 17:30
 
ЭкономикаКазахстанНовороссийскЧерное мореВооруженные силы УкраиныТранснефтьКазмунайгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала