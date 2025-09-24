https://ria.ru/20250924/kazahstan-2044121382.html

Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске

Минэнерго Казахстана сообщило о работе терминала КТК в Новороссийске

АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума на фоне атак ВСУ на Новороссийск проходит в штатном режиме, сообщили в среду в министерстве энергетики Казахстана. Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании. "По состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведётся без ограничений", - говорится в сообщении минэнерго. В ведомстве добавили, что находятся на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Чёрного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

